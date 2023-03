Autocarro avariou e treinador do Sp. Pombal deu a palestra do jogo na berma da A8

O Sp. Pombal estava a caminho de Peniche para jogar quando foi obrigado a parar por causa de uma avaria no autocarro da equipa. Já com pouco tempo para a hora de arranque do difícil encontro frente ao líder, o treinador Pedro Solá decidiu dar a palestra de forma improvisada na berma da A8.Os segundos classificados da Divisão de Honra de Leiria chegaram 45 minutos atrasados ao jogo mas ainda assim conseguiram derrotar o Peniche - que ainda não tinha perdido esta temporada - por 2-0.Os incidentes não acabaram por aqui. De acordo com o Diário de Leiria, no regresso a casa uma das carrinhas do clube, que chegou para transportar a equipa, avariou. Esta vitória tornou-se caricata para jogadores e treinadores que viveram um domingo diferente daquele que esperavam.