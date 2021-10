Beira-Mar: Luís Simões falece aos 60 anos

Luís Simões, figura do Beira-Mar, faleceu esta terça-feira, aos 60 anos. O "malabarista que gostava de passar despercebido", como os aurinegros o descrevem no site do clube, representou este emblema de Aveiro durante três temporadas.





Para além destes, Simões passou ainda por U. Tomar, Montijo, Sp. Espinho, U. Leiria, Mealhada, Lousanense, Oliveira do Bairro, U. Coimbra e Fermentelos, onde acabou a carreira em 2001.À família enlutada, Record envia as mais sentidas condolências.