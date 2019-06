Belenenses: Câmara aprova requalificação

"É o pontapé de saída da modernização e o primeiro dia do resto da vida do Belenenses." Eis a reação a Record de Patrick Morais de Carvalho, presidente dos azuis, à aprovação por parte da Câmara Municipal de Lisboa do projeto de arquitetura para a requalificação da Parcela 5 do Complexo Desportivo do Estádio do Restelo.

"É uma velha aspiração e motivo de união de todos os sócios, toda a gente está muito feliz. É a melhor prenda que o clube podia receber no seu centenário", acrescenta o dirigente sobre o projeto, que prevê a instalação de um supermercado Lidl, uma nova Loja Azul, a deslocação do posto de combustível da Repsol, além da construção de uma Academia e de um Centro de Estágio. "Será o melhor complexo lúdico-desportivo da zona ocidental de Lisboa", frisa Patrick Morais de Carvalho, salientando que "o passivo será reduzido a metade", permitindo levantar a penhora sobre os terrenos do estádio. "É uma notícia extraordinária", sublinha.