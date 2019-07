Belenenses denuncia Sport TV por publicitar Liga NOS com imagens do Restelo

O Belenenses criticou esta quarta-feira a Sport TV por promover a Liga NOS, na qual participa a SAD, com imagens do Estádio do Restelo. Em comunicado, os azuis falam em prejuizos incalculáveis e, por isso, admitem que vão chamar os responsáveis do operador televisivo a responder "em sede própria".O clube do Restelo indica que avisou várias vezes a Sport TV do sucedido e que esta até alterou as suas ações nas redes sociais, "mas tal facto não a iliba de uma apropriação indevida e ilegítima dos símbolos, marcas, nome e até história do Belenenses em proveito próprio".Recorde-se que o clube entrou em conflito com a SAD e esta teve mesmo de abandonar o Restelo, passando a jogar no Estádio Nacional."SPORTTV – NOTA DA DIRECÇÃO DO CLUBE DE FUTEBOL "OS BELENENSES"Foi o Clube de Futebol "Os Belenenses" surpreendido hoje com a promoção da SportTV à Liga de futebol, promoção essa na qual aquele canal utilizava imagens do Estádio do Restelo.Sendo público que o Clube de Futebol "Os Belenenses" não disputa a Liga de futebol e que no seu estádio não se realizarão quaisquer jogos desta competição; só tendo por base o interesse comercial do referido canal se entende que seja promovida esta confusão pública entre o CF "Os Belenenses" e qualquer SAD inscrita na prova.Perante contacto do Clube de Futebol "Os Belenenses" a SportTV rapidamente corrigiu a campanha nas redes sociais, mas tal facto não a iliba de uma apropriação indevida e ilegítima dos símbolos, marcas, nome e até história do Belenenses em proveito próprio, promovendo confusão nos seus clientes.A SportTV insiste em fazê-lo, apesar de formalmente informada, através de carta registada, a sua administração e a sua redação de que a utilização abusiva da identidade do Belenenses causa incalculáveis prejuízos financeiros e sociais ao Clube, isto no ano em que se comemora o centenário da fundação.Já não há desculpa para tanta apropriação da nossa identidade, nem é humanamente possível continuar o Clube a contactar os responsáveis da SportTV a cada vez que a confundibilidade é promovida.Não pode a SportTV continuar a informar os seus clientes de que transmitirá jogos que envolvam a equipa de futebol do Belenenses. Tal não é verdade. A única equipa que representa o Clube de Futebol "Os Belenenses" jogará esta temporada na II Divisão distrital da Associação de Futebol de Lisboa.Seja apenas por incompetência, seja por má fé, o prejuízo causado ao CF "Os Belenenses" é irreparável.O Clube vai, por esse motivo, agir contra quem, de hoje em diante, deliberadamente persistir na utilização da sua identidade com propósitos comerciais, retirando dividendos financeiros.Os accionistas da SportTV serão chamados a, em sede própria, responder pelos prejuízos causados em seu favor, através da utilização de uma marca sobre a qual não têm direitos para angariar e cativar assinantes do serviço prestado."