Belenenses envia carta à Liga a exigir fim da utilização da sua marca

O Belenenses enviou esta quinta-feira uma carta à Liga Portugal, com conhecimento da Federação Portuguesa de Futebol, onde refere que a utilização das marcas Belenenses, seja nominativa ou figurativa, não podem ser usadas pelas equipas da SAD.





O objetivo é, segundo os azuis, "impedir o uso abusivo", uso esse "que provoca prejuízos avultados, danos irreparáveis à reputação do CF Os Belenenses e confundibilidade". "Belenenses há só um", pode ainda ler-se no comunicado.Na carta, o clube lembra as várias marcas que lhe pertencem e recorda a sentença que lhe deu razão neste assunto, dirigindo-se especificamente a Pedro Proença, presidente da Liga: "Deste modo, interpelamos e desejamos que V. Exa. e a Liga cumpram, finalmente, aquilo que a Lei e os Tribunais impõem e que não sejam cúmplices, também com proveito evidente e próprio, no desrespeito que a SAD insiste em cometer quotidianamente e que não façam os vossos patrocinadores e correspondentes órgãos sociais incorrer em idênticas contingências".