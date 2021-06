Belenenses garante subida ao Campeonato de Portugal

O Belenenses assegurou esta quinta-feira a promoção ao Campeonato de Portugal, graças a uma vitória por 4-1 diante do Ponterrolense, em jogo da 16.ª jornada da I Divisão da AF Lisboa. Os azuis do Restelo acabam com 43 pontos, fruto de 14 vitórias, 1 empate e 1 derrota, deixando a uma larga distância as equipas seguintes na tabela - At. Malveira, Sp. Lourel e FC Alverca B, com 25 pontos.





João Oliveira (43'), Alex Figueiredo (47'), Bruno Botas (72') e Nélson Mendes (90'+3) marcaram os golos da formação azul, ao passo que Tiago Barra, de penálti, reduziu para os visitantes aos 60'.