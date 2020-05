Belenenses; Patrick Morais de Carvalho aponta à Europa

Patrick Morais de Carvalho, presidente do Belenenses, destaca a saúde que o clube vive e aponta a voos altos. "O Belenenses está melhor financeiramente do que muitas SAD da Liga. Devemos zero à Autoridade Tributária e à Segurança Social. Se estivéssemos na Liga lutávamos com Sp. Braga e V. Guimarães pelas provas europeias. Com os direitos televisivos éramos uns reis", referiu, numa iniciativa da Universidade Europeia.