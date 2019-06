O Belenenses sagrou-se este sábado campeão da 1.ª Divisão da AF Lisboa, ao vencer a final do campeonato diante do Bocal por 3-2 (após prolongamento), num encontro disputado no Estádio 1º de Maio, em Lisboa.Numa partida que colocava frente a frente os vencedores das duas séries do mais baixo escalão distrital da AF Lisboa, os azuis acabaram por levar a melhor e triunfaram com golos de João Santos, Tomás Castro e Alcario.