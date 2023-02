Benfica e Sporting distinguidos em cerimónia da AF Lisboa

Realizou-se, no Hotel Altis, a cerimónia de Certificação de Entidades Formadoras da Associação de Futebol Lisboa, relativamente à época de 2021/22, que contou com a presença de Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol. No total, foram entregues 98 distinções (4 de futsal feminino, 7 de futebol feminino, 27 de futsal masculino e 60 de futebol masculino) a 83 clubes, que representam 12 dos 16 concelhos de Lisboa.De todas as distinções, os principais destaques vão para Benfica e Sporting, porque foram premiados nas quatro categorias, acima descritas, tendo conseguido obter 5 estrelas na de futebol masculino, e Leões de Porto Salvo, que arrecadou 5 estrelas, quer no futsal masculino, quer no feminino.Os diplomas e placas que galardoam os clubes foram entregues por Nuno Lobo, presidente da AFL, Humberto Coelho vice-presidente da FPF e Júlio Vieira, diretor da FPF e presidente da Comissão de Certificação de Entidades Formadoras. Fernando Gomes também marcou presença no evento e, apesar de não ter ficado a assistir a toda a cerimónia, devido a compromissos profissionais com a UEFA, destacou a importância da mesma: "Esta certificação ocorre há 9 anos. A ambição das autarquias e dos dirigentes dos clubes de contribuir para uma maior aposta na formação tem trazido grandes frutos, como o que aconteceu nesta semana. A Seleção Feminina conquistou um lugar no Campeonato do Mundo. Isto só foi possível, porque os clubes têm trabalhado para que, cada vez mais, haja mais atletas nestes escalões e, futuramente, nas seleções".Para além disso, o presidente da FPF realçou outros aspetos que este processo certificativo acarreta, como por exemplo "a ética e a integridade presentes nas modalidades e as sessões de suporte básico de vida em que se tem apostado, junto dos clubes".Por sua vez, Nuno Lobo também parabenizou os clubes e os respetivos dirigentes pelo trabalho que têm vindo a desenvolver. "Graças à certificação, todos os clubes têm melhores condições desportivas e de segurança para praticar futebol. A força, a coragem e a resiliência dos dirigentes tem de ser destacada porque, perante uma pandemia, não atiraram a toalha ao chão. É uma honra e um orgulho representar estes clubes", vincou.Inês Cunha