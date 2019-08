Breno reforça defesa do São João Ver

Breno é o mais recente reforço do São João Ver para 2019/20. O lateral-esquerdo deixa o Esmoriz após duas temporadas, tendo nesse período feito quatro golos em 61 jogos.





Peça fulcral do clube da Barrinha nestas últimas duas épocas, o brasileiro, de 27 anos, assinou por dois anos com o emblema de Santa Maria da Feira e vai continuar a jogar na Divisão de Elite da AF Aveiro, agora ao serviço dos 'Malapeiros', que terminaram a última edição da prova no 3° lugar.O São João Ver arranca a época oficial no próximo dia 8 de setembro, em receção à Sanjoanense.