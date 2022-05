Calica renova com Aliados de Lordelo

Calica acertou esta terça-feira a renovação do contrato com o Aliados de Lordelo por mais uma temporada. O treinador, de 45 anos, foi contratado em março para tentar garantir a permanência da equipa sénior na divisão de Elite da AF Porto, objetivo alcançado na derradeira jornada da fase de manutenção.A direção, liderada por Filipe Carneiro, ficou satisfeita com o trabalho de Calica, o que valeu um entendimento para o prolongamento do contrato com o treinador.