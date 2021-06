Calico fica no Lusitano de Vildemoinhos apesar da descida aos distritais

Calico, um dos históricos do Lusitano de Vildemoinhos, renovou contrato com o emblema viseense por mais uma temporada, apesar da queda do Campeonato de Portugal para a Divisão de Honra da Associação de Futebol de Viseu.





"Apesar da descida de divisão aos campeonatos distritais, o capitão de equipa dá o exemplo e fica mais uma temporada no clube", escreveram os trambelos nas redes sociais.Em 2021/22, o Lusitano de Vildemoinhos vai ser orientado por João Paulo Correia.