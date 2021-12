Carlos Neto já marcou 11 golos: «Bastou uma semana para me adaptar ao futebol português»

Carlos Neto apontou no domingo um hat-trick na vitória do Aliados Lordelo por 4-2 frente ao Felgueiras 1932 B, na Divisão de Elite – Pró Nacional da Associação de Futebol do Porto. O avançado brasileiro, de 25 anos, já concretizou 11 golos em 12 partidas ao serviço da formação de Lordelo. Quem o vê jogar define-o como um jogador possante, que segura bem a bola e finaliza com os pés e com a cabeça do alto dos seus 190 centímetros."Quando comecei, tinha a ideia de marcar 15 golos na prova, mas agora acredito que dá para ultrapassar essa marca. Cheguei há três meses e a adaptação correu muito bem. Bastou uma semana, para me adaptar ao futebol português, que é mais técnico e mais rápido", vincou em declarações aO goleador já está a chamar a atenção e a ser observado por clubes da Segunda Liga portuguea, tendo já existido algumas sondagens. "Soube de algumas abordagens, mas sinto-me bem aqui e estou no Aliados do Lordelo para ajudar o clube a conseguir os seus objetivos", reiterou ainda.Formado no Paysandu do Brasil, o jogador admite "ter como objetivo jogar nas primeiras ligas europeias e ter uma carreira bem-sucedida no futebol".