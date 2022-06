Carlos Viana deixa comando técnico do Forjães

Carlos Viana, antigo jogador do Chaves, Esposende, Aves e Gondomar, está de saída do cargo de treinador do Forjães, formação que este ano disputou o Campeonato de Portugal, não tendo, no entanto, conseguido evitar a descida às distritais.Segundo apurou, a ambição do treinador e a entrada de um investidor estrangeiro acabaram por culminar neste desfecho. O técnico estava há quatro temporadas no clube.