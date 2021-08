CD Aves 1930 arranca temporada com foco na subida de divisão

Depois dos problemas administrativos que levaram o Aves da 1ª Liga até à última divisão distrital da AF Porto, o clube começa agora a reerguer-se. Consumada a subida em 2020/21, o agora CD Aves 1930 deu, esta segunda-feira, o pontapé de saída na nova época e o treinador Bruno Alves não escondeu a ambição com que encara este novo desafio.





"Estamos a dar continuidade ao que fizemos no ano passado. Enquanto cá estivermos queremos que a vila se identifique com o clube de futebol e, para que isso aconteça, temos de ter jogadores que já passaram pela casa. Grande parte dos reforços passaram por aqui na formação e mostraram-se disponíveis para ajudar o clube", começou por referir.Destacando a importância do regresso dos adeptos ao estádio, o técnico deixou ainda muitos elogios à direção do clube: "Para repetirmos a época passada é preciso um conjunto de fatores muito grande, uma equipa é o espelho de uma estrutura muito grande. Se estivermos ao nível do ano passado, vamos estar mais próximos do êxito."Na mesma linha de pensamento, Marco Pinto, guarda-redes e um dos capitães, referiu que a subida de divisão é o objetivo claro para a equipa de Vila das Aves. "Estamos mais do que motivados para uma nova subida de divisão, o nosso objetivo passa por aí. Queremos colocar o clube no patamar que merece. No ano passado, o grupo foi feito em cima do joelho, mas, mesmo assim, ficou à vista que tínhamos uma equipa forte para a divisão em que estávamos. Este ano acreditamos que vai ser melhor ainda porque a direção e o treinador tiveram muito tempo para preparar a temporada", vincou.Por fim, o médio Ruca, também um dos capitães de equipa, deu ênfase à qualidade do plantel, isto apesar de algumas saídas importantes que aconteceram. "A direção tem trabalhado com o objetivo de manter a mesma base e acho que isso faz sentido. É mais fácil as pessoas perceberem o que representa o Aves no futebol português quando já passaram por aqui. Acredito que o plantel tem qualidade. Temos de ter noção que perdemos dois jogadores [Grosso e Hugo Dias] que faziam parte do lote de capitães e que tinham muita qualidade, mas quem chegou também tem essa qualidade. As coisas vão ser mais difíceis porque estamos numa divisão superior e porque os outros clubes já nos conhecem, mas acredito que vamos ter sucesso", rematou.