CD Aves 1930 festeja 91º aniversário com muitas atividades

Apesar de Vila das Aves estar afastada dos grandes palcos do futebol nacional, o (agora) CD Aves 1930 não deixa de ser um dos históricos emblemas em Portugal. O clube do concelho de Santo Tirso, que passou recentemente por um processo de refundação, comemorou, esta sexta-feira, os seus 91 anos (atendendo à data de fundação original) e preparou um fim de semana cheio de atividades.O dia de sexta-feira ficou marcado pelo tradicional processo de hastear a bandeira, levado a cabo pelo presidente António Freitas. Por seu lado, este sábado será um dia para juntar os adeptos do clube. Para além de várias atuações musicais e do convívio na sede café, realizar-se-á, às 20 horas, um jogo de velhas glórias do emblema no estádio do conjunto avense. Está ainda agendado um desfile das equipas das modalidades do clube.No plano desportivo, o CD Aves 1930 ocupa o 1º lugar da 1ª divisão distrital da AF Porto, com seis vitórias e um empate em sete jogos.