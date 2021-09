CD Aves 1930 inicia campeonato com triunfo por 5-2

No arranque da 1ª Divisão Distrital da AF Porto, o CD Aves recebeu o Torrão e impôs-se de forma contundente. A partida terminou com um 5-2 favorável ao conjunto de Vila das Aves.





Com uma moldura humana assinalável, a formação orientada por Bruno Alves não podia ter pedido uma entrada melhor. Já depois de Bruno Ferreira ter feito o primeiro aos 12 minutos, Leandro, Paulinho e Souza marcaram ainda antes do intervalo, tendo o descanso chegado com o 4-0 no marcador. Na etapa complementar, Souza bisou e, apesar do Torrão ter feito dois golos, o triunfo não fugiu ao CD Aves 1930.Na próxima jornada, a turma avense defronta o Parada.