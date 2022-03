CD Aves assinala Dia Internacional da Mulher

Apesar de os últimos anos não terem sido fáceis para o CD Aves, a verdade é que o clube se vai reerguendo e dando pequenos passos no sentido de chegar ao patamares em que já esteve. Uma das medidas aplicadas para o crescimento do conjunto de Vila das Aves passou pela criação do Departamento de Ética e Integridade, que tem realizado várias atividades.No passado fim-de-semana, o departamento decidiu celebrar o Dia Internacional da Mulher, sendo que, nos jogos das equipas de futebol e futsal, os jogadores entraram em campo com uma camisola que continha uma frase alusiva à temática. Para além disso, foi utlizada uma lona na qual se podia ler 'Obrigado às mulheres que nos inspiram'. Os dias de jogo acabaram também por ser especiais para as adeptas do clube, que receberam flores.Noutro âmbito, Diogo Gonçalves, da equipa de futsal do CD Aves, viu um cartão branco no início do mê de março. Na partida frente à AD Penafiel, o jogador assumiu perante o árbitro da partida que tinha jogado a bola com a mão, tendo o seu gesto de fair-play sido reconhecido com um cartão branco.