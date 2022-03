CD Aves promove ação de recolha de fundos para recuperar autocarros

Depois da queda ao 'inferno', o CD Aves começa lentamente o processo de renascimento das cinzas. Dessa forma, o conjunto de Vila das Aves está neste momento a tentar recuperar dois autocarros que já pertenceram ao clube e que estão em leilão.A formação do concelho de Santo Tirso deixou um apelo nas redes sociais no sentido de conseguir recolher fundos juntos de adeptos e eventuais patrocinadores. Assim, quem contribuir com 20 ou mais euros terá o seu nome no mural do clube ou autocarro; que oferecer 35 ou mais euros verá o seu nome no mural e no autocarro; por fim, quem doar 50 ou mais euros terá o seu nome no mural, no autocarro e no equipamento alternativo da próxima época. O dinheiro angariado servirá também para melhorar áreas como o departamento médico.No plano desportivo, o CD Aves 1930 está no 2º lugar da Série 1 da 1ª Divisão Distrital da AF Porto.