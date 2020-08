Clube aveirense anuncia 'nega' de Cavani: «Sentiu a sua titularidade ameaçada»

Depois da brincadeira protagonizada pelo Eléctrico Futebol Clube, esta tarde foi a vez de o União de Lamas também ter ironizado quanto à eventual chegada de Edinson Cavani ao futebol português, mas neste caso para dar conta de uma suposta proposta recusada pelo avançado uruguaio.









De acordo com a publicação do emblema aveirense, feita em tom irónico, Cavani terá recusado assinar por sentir "a sua titularidade ameaçada devido à forte concorrência no atual plantel."