Clubes dos distritais pedem subidas à FPF

Um conjunto de clubes dos distritais emitiu um comunicado, dirigido ao presidente da FPF, Fernando Gomes, e às direções das associações distritais, pedindo a promoção de todos os líderes das respetivas provas.





No ponto 3 do documento, pode ler-se: "Pedir à FPF a promoção ao Campeonato de Portugal de todos os clubes que ocupavam o 1.º lugar nos Campeonatos Distritais à data da suspensão (...) das competições não profissionais de seniores, considerando o caráter extraordinário da época desportiva 2019/2020". Segundo apurámos, realizou-se mesmo sexta-feira uma reunião entre clubes e associações, com unanimidade neste ponto. A decisão está na mão da FPF.