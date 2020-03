Coronavírus provoca adiamento do primeiro jogo de futebol em Portugal

O encontro entre CRP Barrosas e Freamunde, da 25.ª jornada da AF Porto Divisão Elite, inicialmente agendado para domingo, foi o primeiro a ser adiado no nosso país devido ao recente surto do coronavírus. A decisão foi esta sexta-feira comunicada pelos dois clubes através de publicações deixadas na rede social Facebook, nas quais anexam o comunicado da Associação de Futebol do Porto sobre a situação.A decisão, refira-se, foi tomada devido à deteção nos últimos dias de pelo menos um caso de coronavírus numa empresa de calçado em Santo Estevão de Barrosas na qual trabalham vários jogadores do clube. Como a empresa estará encerrada até dia 17, e todos os funcionários ficarão em casa por precaução, foi tomada a decisão de não realizar a partida na data inicialmente prevista.De acordo com o comunicado, o encontro passará para 11 de abril.No seu Facebook, o CRP Barrosas esclarece que as atividades dos escalões de formação "realizar-se-ão normalmente, uma vez que, em concordância com os pais e encarregados de educação, ficou decidido que todos os nossos atletas que tiveram contactos diretos ou indiretos com possíveis infetados, mesmo não apresentando sintomas, não participarão nas diversas atividades do clube (jogos/treinos)."