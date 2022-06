O Sporting Clube Courense conquistou este domingo a Taça da Associação de Futebol de Viana do Castelo, ao bater na final a AD Ponte da Barca num jogo que fica para a história como um dos mais longos da temporada. É que, depois do nulo no final dos 90 minutos e depois no prolongamento, a decisão foi para os penáltis, onde apenas se encontrou um vencedor ao cabo de 40 (!) cobranças. No final venceu o Courense por 15-14, com a cobrança decisiva a ser da autoria do guarda-redes Cesteiro.Para se ter noção da maratona que foi esta partida, disputada no Estádio Dr. Lourenço Raimundo em Valença do Minho, o final do encontro apenas se deu pelas 20h20, três horas e vinte minutos depois do apito inicial para a primeira metade. Só os penáltis ocuparam mais de 35 minutos da longa tarde/noite de futebol neste duelo minhoto.Veja aqui a transmissão da partida e todos os penáltis