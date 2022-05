Coutada não vai comparecer ao jogo com o Povoense

Record entrou em contacto com Nuno Lobo, presidente da AF Lisboa, que foi explícito ao afirmar que "os regulamentos estão a ser cumpridos e a marcação de jogos é a estipulada pela associação". Caso o emblema de Torres Vedras não compareça ao jogo, o sucedido terá de ser julgado pelo Conselho de Disciplina da AF Lisboa. "Se não comparecerem ao jogo, o árbitro terá de escrever o sucedido no relatório de jogo e depois terá de ser o Conselho de Disciplina a decidir a punição", esclareceu o líder do organismo.



Contactado por pelo nosso jornal, o Povoense não quis prestar declarações, dizendo ser alheio a toda esta situação.



Leia o comunicado na íntegra:



"Vimos comunicar que o jogo em atraso da 27 jornada do campeonato da 1.ª Divisão da AFL séniores, entre o AT Povoense e a ACDR Coutada mudado sem acordo e aviso prévio para o próximo sábado 21 de Maio não terá a presença da nossa equipa. Motivo esse conhecido pela direção da AFL, aguardando junto da mesma nova data a realizar"

O Coutada, que ocupa o 13.º lugar da 1.ª divisão da AF Lisboa, comunicou que não irá comparecer ao encontro em atraso da jornada 27 com Povoense, agendado para este sábado.O adiamento da partida, inicialmente marcada para o dia 24 de abril, deveu-se ao facto da formação do concelho de Vila Franca de Xira ter jogadores ao serviço das seleções, tal como aconteceu com outro três encontros da divisão. Posteriormente, a AF Lisboa indicou que os quatro jogos da 27.ª jornada se iriam disputar este sábado, dia 21 de maio, pelas 17 horas.