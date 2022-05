David Antão continua no comando do Ferreiras

O Ferreiras, que garantiu a subida ao Campeonato de Portugal, depois de se sagrar campeão da 1.ª Divisão da Associação de Futebol do Algarve, anunciou a renovação do vínculo com o treinador David Antão.Rodrigo Faísca e Fábio Rita completam a equipa técnica, formada por elementos jovens mas com muitos anos de ligação ao clube.Na próxima época o Ferreiras competirá pela sétima vez em campeonatos nacionais, somando até aqui três presenças no Campeonato de Portugal e outras três na 3.ª Divisão, prova já extinta.