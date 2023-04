De olhos postos no ambiente: Barreirense aposta em Comunidade de Energia Renovável

O Barreirense, clube centenário da cidade do Barreiro, anuncia esta terça-feira uma parceria para a criação de uma Comunidade de Energia Renovável com a Cleanwatts, empresa de descarbonização energética. Record esteve à conversa com o presidente do Barreirense, Hugo Máximo e com o vice-chairman e cofundador da Cleanwatts, Basílio Simões, para saber mais deste projeto que, tal como este último referiu, "irá abrir caminho para um futuro mais limpo, justo e sustentável, um futuro em que os benefícios da transição energética global são entregues onde mais importam: localmente".

Basílio Simões explicou que "a Cleanwatts vai fazer com o Barreirense uma Comunidade de Energia Renovável (CER), instalando centrais fotovoltaicas nas suas instalações, com um total de 1013 painéis, que, para além de permitir ao clube apoiar as famílias carenciadas e em situação de pobreza energética da comunidade, terá um forte impacto ambiental, aumentando a neutralidade carbónica do Barreirense e assegurando a sua independência energética."

Hugo Máximo é o presidente do Barreirense Hugo Máximo é o presidente do Barreirense

Hugo Máximo mencionou que, inicialmente, "o clube soube deste projeto, devido à necessidade de angariar patrocínios para a sua atividade desportiva", mas salientou que "o facto de a parceria permitir que o clube esteja junto das comunidades a apoiar o combate à pobreza energética que existe e reduza os custos a nível de energia", o levou logo a fazer parte desta iniciativa, aspeto este que foi valorizado pelo cofundador da empresa. "O Barreirense vai passar a ser um clube climate-positive. O desporto e as associações e instituições desportivas têm um forte papel social e a ação e papel de um clube histórico e centenário como o Barreirense, tão ligado à sua comunidade, ultrapassa, em muito, o limite das quatro linhas. Este espírito de comunidade está também muito presente no desporto e no seio das instituições desportivas, pelo que o projeto foi muito acarinhado, por ambas as partes, desde o início. Para além disso, sendo o Barreirense um clube conhecido, também, pelo seu trabalho e pelas suas iniciativas solidárias, dentro da comunidade, os seus valores estão totalmente alinhados com o perfil de parceiro que a Cleanwatts procura para desenvolver", realçou.

Cleanwatts apostou forte no histórico Barreirense Cleanwatts apostou forte no histórico Barreirense

O presidente do clube acrescentou ainda que ficou "muito surpreendido pela forma dinâmica como a Cleanwatts trabalha" e com o facto de não haver "investimento da parte do Barreirense, mas sim um investimento total e muito grande da empresa nas instalações do clube", destacando que haverá benefícios, não só para o clube, como, consequentemente, para a comunidade do Barreiro, tal como Basílio Simões enumerou: "Através da Comunidade de Energia Renovável do Barreirense, será possível ao clube:reduzir a fatura de energia em 54% (desconto médio face à tarifa estimada para a energia da rede); tornar-se climate-positive, gerando mais 1150% de energia verde do que a totalidade do seu consumo; neutralidade carbónica atingida: 1050%; ajudando a combater as alterações climáticas, evitando 194 toneladas equivalentes de CO2 por ano; assegurar a sua independência energética: cerca de 45% da energia consumida passa a ser proveniente da Central Solar (autoconsumo) e apoiar 448 famílias em situação de pobreza energética."

Basílio Simões esteve à conversa com o nosso jornal Basílio Simões esteve à conversa com o nosso jornal

O vice-chairman da empresa divulgou que, ao longo dos últimos anos, a Cleanwatts tem vindo a realizar vários projetos deste tipo, não só no mundo do futebol, mas no desporto em geral: "A nossa aposta não é só no futebol, mas no universo do desporto e temos trabalhado com outras modalidades, como o andebol ou o atletismo, por exemplo. Vamos continuar a desenvolver várias Comunidades de Energia no mundo do desporto, até porque estes projetos são respostas muito interessantes e competitivas para os clubes. A Cleanwatts já tem CERs desportivas, em diferentes fases de desenvolvimento, com a Associação de Futebol de Braga, a Associação Académica de Coimbra, o Tourizense, a Juventude Desportiva do Lis, o Clube Desportivo Xico Andebol (em Guimarães), ARCD Venda da Luísa, para além de outras tantas em que estamos em negociação e que revelaremos assim que tivermos os contratos assinados", desvendou.

Por fim, Basílio Simões lançou um desafio: "Numa altura em que os clubes se debatem com um problema tão sério com as contas de eletricidade, acho que lhes propomos um modelo muito interessante e, por isso, convido todos os dirigentes desportivos a virem ao nosso encontro para ouvir a nossa solução. Estou certo de que o que temos a propor será um contributo muito importante para o futuro dos clubes. Entrem em contacto connosco, pois teremos muito gosto em apresentar-vos as nossas soluções."

Autor: Inês Cunha