Delegado da Liga esteve na final da Taça da AF Santarém

A final da Taça do Ribatejo, que o Torres Novas venceu (1-0) frente ao Alcanenense, teve um momento de partilha. A Associação de Futebol de Santarém convidou a Associação Nacional de Delegados de Futebol (ANDF) a disponibilizar um delegado para acompanhar a equipa de arbitragem e organizar o jogo."Mário Agreiro foi o delegado da Liga que fez o acompanhamento do jogo em colaboração com a Liga Portugal. Um momento de partilha muito gratificante para todos os intervenientes. Um enorme agradecimento à AF Santarém pela iniciativa", escreveu a ANDF nas suas redes sociais, acrescentando ainda que os intervenientes, nomeadamente o delegado Mário Agreiro e o árbitro Hélder Carvalho, "enalteceram a importância desta iniciativa e experiência, como fator essencial para uma melhor organização neste tipo de eventos. Uma ajuda fundamental tanto para o trabalho da equipa de arbitragem assim como para as equipas envolvidas."