Diogo Melo encerra a carreira: «Foram 20 anos onde chorei, sorri e aprendi muito»

O médio brasileiro Diogo Melo, que estava ao serviço do Castrense, líder do distrital de Beja, anunciou esta segunda-feira nas redes sociais o fim da sua carreira de futebolista, aos 37 anos."Venho por este meio comunicar que depois de refletir muito encerro minha carreira de jogador de futebol! Foram 20 anos onde chorei e sorri, mas acima de tudo aprendi muito, com conquistas profissionais que me enchem de orgulho", pode ler-se.O jogador cumpriu grande parte do seu percurso no futebol português, tendo chegado ao nosso país em 2007, para representar o Portimonense. Seguiu-se uma passagem pela Académica, coroada com a conquista da Taça de Portugal, em 2012, após vitória por 1-0 diante do Sporting, no Estádio Nacional.Diogo Melo teve depois curtas passagens pelo Sanat Naft (Irão), União Barbarense (Brasil) e Ermis Aradippou (Chipre), regressando a Portugal em 2013/14, de novo para vestir a camisola do Portimonense. Serviu ainda Olhanense, Penafiel, Farense, Águeda, Almancilense, Armacenenses, Lagoa e Castrense.Natural de União dos Palmares, no estado de Alagoas, Diogo Melo atuou pelo Rio Branco de São Paulo, Cruzeiro, Foz do Iguaçu, Ituano e Marília antes de rumar a Portugal."Venho por este meio comunicar que depois de refletir muito encerro minha carreira de jogador de futebol! Foram 20 anos onde chorei e sorri, mas acima de tudo aprendi muito, com conquistas profissionais que me enchem de orgulho. Agradeço a todos os clubes por onde passei por me terem acolhido muito bem e em especial ao Rio Branco, clube que me formou como atleta e homem, ao Portimonense, clube que me abriu as portas em Portugal, e à Académica, onde tive minha maior conquista desportiva. Agradeço a todos atletas com quem dividi o balneário, a todos os treinadores e dirigentes com quem trabalhei e a todos os massagistas e técnicos de equipamentos. Levo todos no coração. Agradeço à minha família por estar sempre do meu lado. Agora vou poder retribuir todo esforço e dedicação que tiveram vivendo o meu sonho".