Elvas contactou Real Madrid para tentar empréstimo de... Gareth Bale

Parece brincadeira... mas é bem real. O Elvas, equipa que vai competir no Distrital de Portalegre, enviou uma carta oficial ao Real Madrid para solicitar o empréstimo de Gareth Bale. Na missiva, o emblema alentejano faz notar o seu interesse em contar com o galês, que como se sabe está bastante perto de rumar ao Tottenham.





"Pretendemos que o Real Madrid nos informe em que condições se pode realizar essa cedência, para que possamos dialogar e chegar a um acordo que possa ser vantajoso para ambos os clubes e para o futebolista em questão", pode ler-se na carta oficial enviada pelos responsáveis do clube a Florentino Pérez.O envio da referida carta, refira-se, foi confirmada e explicada pelo presidente do clube ao jornal 'Linhas de Elvas'. "Dentro de 15 a 20 dias vamos ter uma Assembleia Geral para constituir uma Sociedade Anónima Desportiva. Temos um investidor que é público de toda a gente quem é e, como tal, o primeiro activo que a SAD pretende ter é o Gareth Bale. Dentro disso, enviámos uma carta oficial a solicitar ao senhor Florentino Pérez que nos indique quais as condições para ele poder vir. Pode é não estar disponível", explicou Paulo Canhão.