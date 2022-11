Esfaqueamento no Carenque

A Associação de Carenque reagiu, num comunicado divulgado nas redes sociais, à notícia de um esfaqueamento que envolveu dois jogadores de 15 anos do emblema da Amadora."O acontecimento a que a notícia se refere não aconteceu em treino, muito menos nas instalações do clube", começa por revelar o documento, que confirma "desacatos entre jovens, depois das 22 horas, próximo da sede e longe do campo de jogos do Carenque": "Um dos jovens em questão é, efetivamente, jogador do nosso clube." Segundo a notícia da CNN, a vítima do esfaqueamento está internada, mas encontra-se livre de perigo.