Estragos causados pelo mau tempo no Candal: «Já foram uns milhares de euros...»

Mau tempo faz estragos no estádio do Candal: presidente do clube fala em "prejuízos avultados" Mau tempo faz estragos no estádio do Candal: presidente do clube fala em "prejuízos avultados"

A carregar o vídeo ...

A chuva intensa que se abateu sobre a zona de Gaia na manhã deste sábado causou estragos no Estádio Rei Ramiro, do Candal, que milita na Divisão de Elite Pró-Nacional, da AF Porto. A, o presidente Ismael Martins fez já o balanço possível sobre os prejuízos causados."Já foram uns milhares de euros... Ficámos sem dois esquentadores, duas máquinas de lavar de 9kgs, uma máquina de lavar roupa também, mas industrial, que custa uns 4 mil euros... Vamos ver assim que possível como estão as bombas, as caldeiras, vamos ver", afirmou o dirigente.O Estádio Rei Ramiro é um equipamento municipal, sobre o qual o Candal detém direito de superfície por 95 anos. Os estragos relacionados com maquinaria estão sob a responsabilidade do clube, mas Ismael Martins conta ter algum apoio da CM Gaia para ultrapassar a situação. "Ainda não falei com a CM Gaia, isto ainda está tudo muito fresco... Mas eles estão sempre do nosso lado, no apoio aos clubes, nos próximos dias certamente que vamos falar e ver o que é possível fazer", disse.