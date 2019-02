Fernando Madureira bisou e deu a vitória ao Canelas 2010

Ver esta publicação no Instagram Continuamos... Uma publicação partilhada por FcPorto•SuperDragoes•Porto (@macacolidersd) a 17 de Fev, 2019 às 8:57 PST

Aos 43 anos, Fernando Madureira continua a dar que falar dentro das quatro linhas. O avançado do Canelas 2010 bisou, no passado domingo, na partida frente ao Infesta, e revelou-se decisivo para a vitória da formação gaiense (4-2).Entrado aos 77 minutos, numa altura em que o encontro seguia empatado (2-2), Macaco foi ainda a tempo de marcar dois golos e assim entregar de bandeja mais 3 pontos aos azuis e brancos, que seguem isolados na liderança da Divisão de Elite da AF Porto, com 63 pontos, mais 13 que o segundo classificado, o Valadares Gaia.Fernando Madureira não bisava para o campeonato desde 30 de setembro, quando marcou os dois golos da vitória na deslocação ao reduto do Foz, e leva agora sete golos apontados em 15 partidas.No final do encontro com o Infesta, o dianteiro recorreu às redes sociais para celebrar mais um triunfo.