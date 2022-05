Ferreiras conquista título algarvio e sobe ao Campeonato de Portugal

O Futebol Clube de Ferreiras sagrou-se este sábado campeão da 1.ª Divisão da Associação de Futebol do Algarve e garantiu a subida, na próxima época, ao Campeonato de Portugal.

A formação orientada por David Antão (que sucedeu a Nuno Costa, na fase inicial da época), ganhou por 2-0 em Lagoa e beneficiou da expressiva derrota do segundo classificado, o Culatrense, no terreno do Quarteira (4-0). A duas jornadas do fim, sete pontos separam os dois primeiros classificados.

Este é o quarto título da 1.ª Divisão da Associação de Futebol do Algarve alcançado pelo Ferreiras e na próxima época duas equipas do concelho de Albufeira (Imortal e Ferreiras) irão participar nas competições nacionais de futebol, algo que não sucede desde 2007/08, quando os mesmos dois clubes disputaram a extinta 3.ª Divisão.