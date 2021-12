Ferreiras prescinde de Nuno Costa e promove David Antão a treinador principal

O Futebol Clube de Ferreiras, quarto classificado da 1.ª Divisão da Associação de Futebol do Algarve, prescindiu dos serviços do treinador Nuno Costa e do seu adjunto, Bruno Proença.A decisão foi tomada esta segunda-feira, com a direção do clube a promover de imediato David Antão e Rodrigo Simões, que estavam à frente da equipa de sub-23, ao comando do conjunto principal. Fábio Rita, treinador de guarda-redes, transita da anterior equipa técnica.Apontado como sério candidato ao título algarvio, o Ferreiras tem menos cinco pontos que o líder Culatrense. No segundo e terceiro lugares encontram-se Quarteira (com um jogo a mais) e Almancilense (com dois jogos a mais).O Ferreiras foi campeão do Algarve em três ocasiões e conta com três participações no Campeonato de Portugal e igual número de presenças no antigo Campeonato Nacional da 3.ª Divisão.