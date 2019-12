Festa na inauguração do relvado do Amiense

Foi este domingo inaugurado o novo relvado do campo do Amiense (distrital da AF Santarém). As obras decorreram nos últimos meses e tiveram um valor de 330 mil euros.

A festa começou com jogos dos escalões de formação, incluiu um almoço aberto à população e prolongou-se durante a tarde com o encontro entre o Amiense e o U. Tomar.





Além da colocação do relvado novo, as obras implicaram a introdução de drenagem pluvial, a marcação do campo de futebol 11, a instalação de 4 sumidouros, a implantação de um sistema de rega com aspersores de longo alcance, um reservatório de água com capacidade de 20.000 litros e a instalação e fornecimento de um quadro elétrico completo.