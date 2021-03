Furto e vandalismo nas instalações do FC Ferreiras na madrugada deste domingo

O Futebol Clube de Ferreiras, que milita na 1ª Divisão da Associação de Futebol do Algarve sofreu prejuízos ainda não quantificados, na sequência de um furto e de atos de vandalismo em várias dependências do Estádio da Nora, na madrugada deste domingo.

A porta da tesouraria foi arrombada e os criminosos entraram também, através do recurso ao mesmo método (arrombamento da porta), no bar e sala de convívio dos sócios e ainda nos balneários do Estádio da Nora.

Do bar foram levadas garrafas, em número ainda indeterminado, de várias bebidas alcoólicas e há a suspeita do furto de equipamentos. Como todos os espaços foram revolvidos, só nas próximas horas será possível fazer um levantamento completo do que desapareceu.

Segundo fonte do clube, na secretaria não havia dinheiro e os meliantes não levaram os computadores e outros equipamentos informáticos existentes no local, assim como não mexeram na televisão existente na sala dos sócios. A GNR foi chamada para tomar conta da ocorrência.

O Futebol Clube de Ferreiras tem a sua atividade suspensa, na sequência da segunda vaga da Covid-19, que levou à suspensão do campeonato da 1ª Divisão da Associação de Futebol do Algarve. O Ferreiras ocupa o terceiro lugar, a três pontos do líder, o Imortal de Albufeira.