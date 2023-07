GD Mirandês condenado a pagar 130 mil euros a 8 jogadores argentinos

O GD Mirandês, clube que milita na 1.ª divisão da AF Bragança, foi condenado pelo Tribunal do Trabalho de Bragança a pagar cerca de 130 mil euros aos seus jogadores Álvaro Dionísio, Agustín Guerra, Enzo Petretto, Gianluca Goudelias, Joel Sosa, Francisco Estanga, Nahuel Machado e Tomás Varela devido a salários atrasados, assim como uma indemnização pelos danos causados. O valor total da condenação é de 130.059,44 €, mas a decisão ainda é passível de recurso.Recorde-se que o caso já remonta a 2020 e, na altura, os oito jogadores recorreram ao Sindicato "numa situação de estado de necessidade, com habitação e alimentação precárias", fruto de oito meses de salários atrasados, recebendo ajuda humanitária. Joaquim Evangelista, presidente do Sindicato, mostrou-se satisfeito com a decisão, deixando um alerta a clubes e dirigentes."O caso do GD Mirandês não é único, mas demonstra bem um conjunto de más práticas levadas a cabo por clubes de nível distrital que deviam ter uma função e responsabilidade social completamente diferentes. Felizmente a justiça atuou e fez o seu trabalho no reconhecimento de direitos laborais e humanos. Serve também de alerta para os clubes e seus dirigentes, numa altura em que se discutem fenómenos de exploração de jovens futebolistas estrangeiros. O desconhecimento da lei ou a intervenção de quem recruta ou traz os atletas para Portugal não podem desresponsabilizar quem aceita o acolhimento mesmo não tendo condições", referiu.