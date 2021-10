GNR presta auxílio a jogador durante partida

Um agente da Guarda Nacional Republicana foi o protagonista de um bonito gesto no encontro entre Souto e Gondomar e a equipa Sub-23 do Santa Eulália de Vizela deste sábado, a contar para os distritais da Associação de Futebol de Braga. Tudo porque Luís Manso prestou auxílio a um jogador do Santa Eulália de Vizela em claras dificuldades físicas, perto da linha lateral.





Um gesto enaltecido pelos dois clubes nas redes sociais."Uma imagem que vale mais que mil palavras. Agente da GNR prestou auxílio a um atleta dos Sub-23 do CCD de Santa Eulália no jogo frente ao Souto e Gondomar. O CCD de Santa Eulália agradece a atuação do agente da GNR que ajudou o nosso atleta num momento em que passava por dificuldades fisicas. É com atitudes destas que o futebol será sempre mais que futebol, graças a atitudes de pessoas de bem, é um agente da GNR que estava a prestar o seu serviço à segurança no jogo mas que também não hesitou e prestou a sua ajuda como cidadão, com um enorme gesto, ao qual o CCD de Santa Eulália agradece e parabeniza o Agente e ser humano que o auxiliou", pode ler-se na conta de Facebook do Santa Eulália de Vizela."Um gesto de fair play que valorizamos e agradecemos a este agente de autoridade Luís Manso pela atitude.É por estas atitudes que continuamos neste desporto e tudo faremos para melhorar a cada dia...", realçou o Souto e Gondomar na sua conta de Facebook.