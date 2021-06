Guarda-redes do AC Travanca vê cartão branco após assistir adepto durante um jogo

Habituados a ver processos disciplinares, expulsões e outro tipo de sanções nos escalões profissionais, é nos distritais que é dado o verdadeiro exemplo de 'fair-play'.

Em jogo disputado esta quinta-feira, no Estádio do Ribeiro, em Travanca de Bodiosa, entre o AC Travanca e o GD Parada saltou à vista a atitude do guarda-redes da equipa da casa, que aos 87 minutos saiu de campo para ajudar um adepto que começou a ter um ataque de epilepsia enquanto assistia ao encontro do lado de fora do recinto.

Luis, que pertence ao corpo do INEM de Viseu, acabou por voltar ao terreno de jogo, altura em que recebeu o cartão branco, que premeia o ato de 'fair-play' do jogador durante o encontro.