Gustavo Souza vai voltar a jogar

O avançado de 36 anos, ex-Desportivo de Chaves, Gustavo Souza, é o mais recente reforço do GD Vilar de Perdizes da Divisão de Honra da AF Vila Real.





A direção do GD Vilar de Perdizes, na sua página oficial do Facebook, acaba de anunciar a sua última contratação para o que resta de campeonato da Divisão de Honra da AF Vila Real.Após uma longa experiência como jogador profissional, com formação no Grémio do Brasil e 13 anos ao serviço do GD Chaves, Gustavo, agora com 36 anos, regressa à Divisão de Honra da AFVR, onde esteve em 2017/2018 ao serviço do Chaves Satélite tendo sido o melhor marcador da competição.