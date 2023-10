Hugo Andriaça é candidato à AF Portalegre e conta com manos Vidigal na lista

Hugo Andriaça, antigo jogador de O Elvas GD Portalegrense e que fez carreira de treinador em clubes do distrito de Castelo Branco, é candidato à presidência da Associação de Futebol de Portalegre. O profissional de Educação Física, de 46 anos, anunciou esta quinta-feira, 5 de outubro, a decisão de concorrer à liderança diretiva da AFP nas eleições do próximo ano.

"Pela integridade. Pela transparência. Somos a mudança", é a mensagem que emerge no ponto de partida da candidatura. Hugo Andriaça avança com vários nomes a seu lado da área do desporto e de outros setores da sociedade alto-alentejana, entre os quais do antigo internacional português e atual comentador desportivo Luís Vidigal. Também o treinador Lito Vidigal surge entre os nomes anunciados pelo candidato, numa lista que Andriaça considera "repleta de conhecimento, experiência e lucidez".

A AF Portalegre é atualmente presidida por Daniel Pina.