Incumprimento salarial em Águeda: Direção desmente ultimato ao plantel

O Águeda, do principal divisão distrital de Aveiro, desmentiu as notícias que davam conta de um ultimato feito ao plantel. Segundo o Jornal 'Soberania do Povo', a direção deste clube comunicou aos jogadores que só pagaria os salários relativos aos meses de abril e maio se a equipa conquistasse 7 dos 12 pontos em jogo nas últimas quatro jornadas, nas quais este clube enfrenta 4 dos 5 primeiros classificados."A Direção do RD Águeda informa que o plantel sénior está com as ajudas de custo em dia, tal como com todos os seus colaboradores, pagando-se o mês de abril até ao dia 10 de Maio tal como regulamentado e aprovado por todos, cumprindo o nosso dever de pagar o período trabalhado/jogado. Pedimos ao plantel o objetivo de ganhar apenas 2 jogos em maio dos 14 realizados na fase de subida", pode ler-se no comunicado."As notícias caluniosas são mentiras que prejudicam a imagem de um dos clubes mais rigorosos na sua contabilidade e nos compromissos a nível nacional, primando pelas contas certas que estão publicadas no site, lamentando o ruído promovido por quem deseja o mal à direção ou o insucesso do clube."O Jornal 'Soberania do Povo' avançou que a comunicação foi feita por Óscar Mendes, vogal recém eleito mandatado pelo presidente Rui Anjos, que disse ao plantel que o clube "não tem dinheiro" e que não pagaria os valores acordados até ao final da temporada, deixando a porta aberta a quem quisesse deixar o clube com efeito imediado.Com isto, o plantel do Águeda, terá recusado a treinar enquanto o clube não liquidasse abril e pagasse maio de forma antecipada. Posteriormente, Óscar Mendes esclareceu à mesma fonte que este emblema iria pagar abril e que a sua comunicação tinha o intuito de pressionar e exigir rigor à equipa na sequência das exibições fracas na fase final.Com a subida de divisão ao Campeonato de Portugal em jogo, o Águeda perdeu 8 das 10 jornadas já disputadas.