Jerumelo comunica morte do treinador da equipa principal de apenas 33 anos

O Jerumelo, emblema de Mafra que alinha na 1ª Divisão da AF Lisboa, comunicou este sábado o falecimento do treinador da equipa principal, João Teixeira, de apenas 33 anos."É com enorme pesar que comunicamos o falecimento do nosso treinador João Teixeira. À família e amigos, deixamos as nossas condolências nesta hora difícil e continuaremos cá para vos apoiar. Até sempre, João Teixeira. Foste um verdadeiro campeão. Descansa em paz", pode ler-se na nota partilhada nas redes sociais.As causas da morte de João Teixeira não foram reveladas.À família enlutada,apresenta sentidas condolências.