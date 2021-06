João Paulo Correia é o novo treinador do Lusitano de Vildemoinhos, emblema que vai disputar, na próxima temporada, a Divisão de Honra da Associação de Futebol de Viseu. O técnico, de 54 anos, terá a companhia de Luís Filipe Silva (treinador-adjunto) e Paulo Ferreira (treinador de guarda-redes) e o contrato é válido por uma temporada.





Como treinador principal, João Paulo Correia já orientou Penalva do Castelo, Ac. Viseu, Viseu e Benfica e ainda os juniores do Lusitano de Vildemoinhos. Acumulou ainda experiência como preparador físico ao serviço de Tondela, Ac. Viseu, Penalva do Castelo, Nelas e Sátão.Em comunicado, refira-se, os trambelos, como são conhecidos, anunciaram ainda que "brevemente haverá mais novidades no que respeita ao processo de renovações e contratações de atletas".