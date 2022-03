João Silva condenado a nove anos de prisão

João Silva, antigo treinador de futebol das camadas jovens do Sporting Clube Ferreirense, da AF Beja, foi condenado a nove anos de prisão, na sequência dos crimes de pornografia e abuso infantil.A súmula do acórdão do coletivo de juízes condenou o técnico, de 51 anos, por seis crimes de pornografia de menores, dois deles agravados, e um de abuso sexual infantil, além de uma pena acessória de proibição de exercício de funções que envolvam contacto regular com menores, por um período de 15 anos.