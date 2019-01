Jogador do AC Malveira justifica-se: «Camisola rasgou mas em momento algum agredi o árbitro»

Árbitro agredido em jogo dos distritais de Lisboa Árbitro agredido em jogo dos distritais de Lisboa

Diogo Martins, futebolista do AC Malveira, negou ter agredido o árbitro no encontro diante do Linda-a-Velha, disputado no domingo. Numa nota enviada a, o jogador do emblema que milita nos distritais da AF Lisboa admitiu que errou e que "perdeu a cabeça" mas que em momento algum bateu no juiz. "Fui expulso e aceito sem contestação. No entanto, não me peçam para aceitar uma agressão que não aconteceu", sublinhou."Pensei bastante se deveria fazer este comunicado. Mas após ser confrontado com várias notícias publicadas hoje sobre o sucedido, e porque sou primeiro que tudo um homem de direitos, tomei a iniciativa de usar o direito de resposta.O lance começa com uma jogada que é mal ajuizada num lance em que o fiscal de linha dá uma decisão e o juiz em campo dá outra. Procurei o árbitro para lhe dizer isso mesmo e apesar de todo o aparato, não usei palavras que não o calão que se usa em qualquer campo desta distrital. Não me quero defender, o que fiz não tem defesa, fui expulso e bem expulso.Como já referi fui expulso e aceito sem contestação. No entanto, não me peçam para aceitar uma agressão que não aconteceu, tal como tem estado a ser noticiado.Em momento algum agredi o árbitro do jogo. As imagens são mais elucidativas que este texto. Agarrei sim a camisola num gesto que reprovo e ao ser afastado pelos meus colegas, puxei-a. A camisola rasgou mas repito que em momento algum agredi o árbitro. O resto é um comportamento a quente em que não me revejo. Perdi a cabeça e estava nervoso com os meus colegas na ânsia de me justificar.Por isso, e porque é disso que se trata, quero pedir desculpa a todos os intervenientes e à entidade que represento, o Atlético Clube da Malveira. O Futebol não é o que aconteceu ontem e este comportamento não deve ser repetido por ninguém.Posto isto devo acrescentar que compreendo todos os comentários depreciativos a meu respeito, não tolero é que me tomem como bode-expiatório de agressões à arbitragem quando no meu caso não agredi ninguém.Não me revejo na categoria dos "tristes, frustados, imbecis, ignorantes, cobardes, fracos, parvos, infelizes e selvagens" conforme os jogadores da distrital foram categorizados na página de Facebook que deu origem a esta noticia. Um jogador de futebol da distrital não joga por dinheiro, mas sim por paixão pelo desporto.Termino mais uma vez pedindo desculpa e lamentando o sucedido. Aceitarei qualquer castigo, cumprindo-o."