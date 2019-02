Jogador do Imortal bate com a cabeça na vedação e é assistido no hospital

O jogo entre o 11 Esperanças e o Imortal, da 1.ª Divisão da AF Algarve, disputado este sábado no campo da Penha, em Faro, e concluído com um empate (2-2) ficou marcado por um susto quando Tidjane Baldé, jogador da turma de Albufeira, embateu com violência num poste da vedação do campo, necessitando de assistência hospitalar.A cerca de 15 minutos do final da partida, e quando o marcador assinalava 2-1 a favor do 11 Esperanças, Tidjane Baldé, em disputa de bola com um adversário e num lance muito rápido, acabou por sair do terreno de jogo e bateu com a cabeça num poste, caindo de imediato, com a cabeça a sangrar.O jogo esteve interrompido cerca de 20 minutos, a fim do futebolista, de 22 anos, receber assistência e seguir de ambulância para o hospital de Faro. O luso-guineense Tidjane foi suturado com vários pontos e não se confirmou qualquer lesão grave, pelo que recebeu alta. A partida prosseguiu, com o Imortal a empatar nos instantes finais.O Imortal de Albufeira é o líder do campeonato da 1.ª Divisão da AF Algarve, com 36 pontos, seguindo-se Esperança de Lagos, com os mesmos pontos, Moncarapachense, com 34 pontos, e 11 Esperanças, com 32 pontos.