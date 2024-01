Jogador dos distritais do Porto alvo de racismo: «Não vais bater o canto, ó preto do c...»

View this post on Instagram A post shared by União Desportiva de Torrados (@u.d.torrados)

A UD Torrados, dos distritais da AF Porto, denunciou um ato de racismo em pleno jogo contra um dos seus jogadores. Em comunicado, o clube garante que o episódio aconteceu durante o jogo com o Lustosa de domingo. "Hoje, não podemos ficar indiferentes nem calados. O nosso atleta Dionísio foi insultado só porque não nasceu caucasiano", começa por referir o clube no comunicado oficial."Durante a marcação do canto, o nosso Dionísio demorou mais que o impaciente diretor (que se encontrava junto ao muro por trás da baliza) queria e diz-lhe alto e bom som: "Não vais bater o canto ó preto do car…", avança o clube em comunicado.Dionísio depois deste episódio, continua o emblema do concelho de Felgueiras, marcou um golo e ao festejar próximo da zona onde foi insultado "foi cuspido".O clube vai avançar com uma queixa junto da AF Porto e diz que não vai continuar a tolerar atos racistas contra o seu jogador.O Lustosa já reagiu através de um comunicado nas redes sociais, lamentando o sucedido: "A direção da Associação Desportiva de Lustosa, vem, por este meio, repudiar todo e qualquer ato que coloque em causa a dignidade de qualquer ser humano. Desde já informamos que abriremos uma investigação interna para apurar o que aconteceu e serão tomadas as medidas adequadas. À UD torrados e ao seu jogador pedimos as nossas mais sinceras desculpas. A nossa Associação rege-se pelo respeito e igualdade, uma vez que somos formados por pessoas de diferentes países, de várias cores e distintas culturas, que fazem de nós aquilo que somos".