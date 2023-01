José Manuel Neves: «Sem a ajuda das autarquias não há clubes de futebol»

A Associação de Futebol do Porto (AFP) revelou os resultados do projecto ‘Raio-X’ , documento elaborado ao longo dos últimos dois anos e que consiste num estudo estratégico e detalhado de todos os clubes não profissionais do organismo com a finalidade de conhecer a realidade nua a crua de cada emblema de modo a estabelecer-se um plano de ação estratégico com vista a diluir as adversidades que impedem o desenvolvimento da modalidade.

A iniciativa gerou um questionário com mais de 100 perguntas e teve uma taxa de resposta de 90 por cento junto dos 143 clubes identificados com futebol sénior que em 2020/21 encontravam-se a disputar a Liga 3, Campeonato de Portugal, ou os diversos escalões distritais organizados pela AFP.

A miríade de números compilados na primeira fase deste projecto comprova que os principais problemas dos clubes, agravados com as consequências da pandemia da Covid-19, são de ordem estrutural e financeira, na certeza que a segunda fase contempla a criação de um gabinete de serviços centralizados, bem como a criação de um hub de conhecimento e qualificação, além da ideia de potenciar a melhoria das infraestruturas dos clubes.

Contas feitas, o balanço de um sector que movimenta mais de 10 milhões de euros por ano não é animador e José Manuel Neves, presidente da AFP, não teve problemas em referir que "sem a ajuda das autarquias não há clubes de futebol", seja porque 37 por cento dos clubes não tem instalações próprias, mas principalmente pela escassez de receitas e porque grande fatia das contas é assumida pelos municípios, como são os seguros, água ou luz.

"Todos víamos a ponta do ‘iceberg’, mas pouco percebíamos da sua dimensão estrutural e o Raio-X é um estudo pioneiro que nos permite conhecer com rigor as limitações e obstáculos dos clubes. Ver as diferentes realidades tal como elas são", asseverou José Manuel Neves, ciente da envolvência que terá de gerar para diluir o cenário de adversidade: "Costumo dizer que quem não prepara o futuro que quer, tem de aceitar o futuro que vier. Este estudo prova que sem o envolvimento dos municípios não há futebol, mas agora também temos as ferramentas para definir as prioridades da sustentabilidade".

A título de curiosidade ficam aqui alguns dos números dos 143 clubes revelados na apresentação do projecto ‘Raio-X’:

- Cada clube não profissional tem, em media, 426 sócios.

- 94 por cento dos clubes são apoiados pelo município.

- Câmara Municipal ou Junta de Freguesia é a principal fonte de receita de 69 por cento dos clubes.

- 56 por cento dos clubes têm patrocinadores que são de fora do seu concelho.

- 85 por cento dos clubes querem ter futebol feminino nos próximos cinco anos

- 53 por cento dos clubes não têm mais colaboradores para lá dos membros da direcção.

- Há 21 clubes com equipas seniores a treinar em campos pelados.

- 61 por cento dos clubes tiveram 1 ou 2 presidentes nos últimos 10 anos.

-51 por cento dos membros da direcção têm entre 36 e 50 anos.

- 73 por cento dos orçamentos são inferiores a 100 mil euros/ano.

- O principal patrocinador de 66 por cento dos clubes rende menos de cinco mil euros por época.

- 95 por cento dos jogos têm uma assistência inferior a 500 adeptos.

- Plataformas digitais para dinamizar actividades: Facebook (100 por cento), Instagram (63 por cento), Site (20 por cento).

-Apenas 24 clubes (19 por cento) utilizam três ou mais plataformas de comunicação em simultâneo.

- Há 65 clubes que têm os seus jogos transmitidos em direto:

- 20 por cento têm menos de 100 espectadores

- 46 por centro têm entre 100 e 500 espectadores

- 20 por centro têm entre 500 e 1000 espectadores

-14 por cento têm mais de 1000 espectadores

- Vila Nova de Gaia é o concelho com mais clubes (21) não profissionais. No top 5 seguem-se Lousada (13), Maia (11), Matosinhos (11) e Paredes (10)