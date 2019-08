Juventude da Castanheira tenta convencer Quaresma com "grupo de malta porreira" e "bar aberto"

"Ricardo, vimos que o presidente do Besiktas já não te quer. Este ano temos um plantel muito equilibrado, mas um craque como tu é sempre bem-vindo. Temos um grupo de malta porreira, vamos ter um equipamento novo muito bonito e, se quiseres, até podes escolher o número que entenderes. A apresentaçãoo é no próximo sábado, nos 'Sons & Ritmos de Verão', no Adro da Igreja, na Castanheira do Ribatejo. Logo nessa noite terás bar aberto. Agora pensa como será depois...", pode ler-se na mensagem cativante publicada no Facebook da formação do sexto escalão do futebol português.



Irá Quaresma conseguir resistir?

Ricardo Quaresma deverá estar de saída do Besiktas quando está pela quinta época ao serviço do emblema turco mas... já tem quem o queira receber. E esse clube é português. Com muito boa disposição à mistura, o Juventude da Castanheira, um emblema da 3ª Divisão distrital da AF Lisboa, apresentou um rol de argumentos para assegurar os serviço do extremo campeão europeu por Portugal, de 35 anos.